Полковник СБУ указал предварительную версию инцидента в Днепре: Солдат прошел подготовку

Народный депутат Украины полковник Службы безопасности в отставке Роман Костенко предполагает, что нацгвардеец Артемий Рябчук, который сегодня, 27 января, в Днепре расстрелял своих товарищей, владеет оружием для срочника, слишком ловко. Об этом Костенко заявил в эфире канала "Украина 24".

Комментируя видео с камер наблюдения, на котором Рябчук убивает своих товарищей по службе, Костенко отметил, что способ, которым срочник обращается с оружием, перезаряжает его, – характерный для спецназовцев, и срочников такому не обучают. Костенко предположил, что, возможно, Рябчук где-то прошел подготовку еще до того, как попал на службу.

Говоря о хладнокровии расстрелов, Костенко также предположил, что это могла быть диверсия.