Путин принял предложение Эрдогана и поедет в Турцию

«Президент России Владимир Путин принял приглашение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана посетить страну. Это произойдет, как только позволят их графики и эпидситуация». Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, эта тема неоднократно поднималась в ходе последних контактов президентов.

«Путин и Эрдоган договорились, что президент России обязательно воспользуется приглашением, как только позволит ситуация», - отметил Песков.