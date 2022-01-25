Кремль: Путин лично прочитал ответ США

"Да", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прочитал ли президент РФ ответы США лично.

Президент России Владимир Путин лично прочитал ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, который получил от США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Кроме того, Кремль считает, что поводов для оптимизма после ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности немного. Дмитрий Песков сослался на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, где "они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены Российской Федерацией". "Основываясь на этом, конечно, поводов не так много для оптимизма", - цитирует слова представителя Кремля ТАСС.

При этом он воздержался "от каких-то концептуальных оценок" в отношении ответа США на предложения России.

По словам Пескова, Кремль не будет спешить с комментариями по ответам США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, требуется время, чтобы их проанализировать.

"Все эти бумаги у президента. Конечно, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями", - сказал представитель Кремля.