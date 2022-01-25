В Москве заявили, что Россия сможет обойтись и без доллара

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев убежден, что при необходимости Россия сможет обойтись без долларовых платежей и заменить их на платежи в евро или юанях. Такое мнение он высказал в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

"Да, отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта. Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно - это вопрос вкуса", - цитирует Медведева ТАСС.

Медведев пояснил, что Россия уже на протяжении долгого времени реализует курс на более сбалансированную систему валютных резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается.