Сегодня в 17:00 в суде должна быть рассмотрена апелляционная жалоба бизнесмена.

Причиной ареста указывается крупная налоговая задолженность предприятий, которые принадлежат бизнесмену. В настоящее время Х.Мамедов содержится в СИЗО №1.

Известный бизнесмен Хафиз Мамедов арестован, сообщили haqqin.az в Ясамальском районном суде. Суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Вместе с тем представитель Хафиза Мамедова подтвердил haqqin.az информацию о наличии задолженностей.

«У Хафиза Мамедова действительно была налоговая задолженность в размере 700 тысяч манатов. Большую часть этой задолженности он погасил и намеревался покрыть остаток долга», - заявили в окружении бизнесмена.

Представитель Мамедова также добавил, что бизнесмен давно бы мог расплатиться с налоговой задолженностью, продав часть своего недвижимого имущества. Однако на его недвижимость наложен арест и все операции с ней невозможны.

Отметим, что Хафиз Мамедов был одним из богатейших бизнесменов в Азербайджане, которому принадлежало несколько транспортных, грузоперевозочных компаний, коммерческий банк, футбольный клуб и нефтяная компания.

Затем у бизнесмена появились проблемы с большими долгами, а крупнейшие международные рейтинговые агентства объявили ситуацию в его группе компаний “Baghlan Group” техническим дефолтом, тем самым закрыв Хафизу Мамедову возможности привлекать иностранные кредиты для спасения ситуации.