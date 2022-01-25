Талибы попросили 10 миллиардов и покинули Осло

Это были первые переговоры с движением «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане в августе прошлого года.

В переговорах с талибами принимали участие заместитель министра иностранных дел Франции Бертран Лотолари, британский дипломат Найджел Кейси и представители зарубежного ведомства Норвегии. В среду Норвегия возглавит встречу Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященную вопросу Афганистана.

Целью переговоров для «Талибана» была отмена санкций, а также возобновление гуманитарной помощи для страны. Отмечается, что талибы во время переговоров заявили, что Афганистану нужна помощь в размере $10 миллиардов. В ходе переговоров западные дипломаты назвали список требований, после которых Афганистан может рассчитывать на финансовую помощь.