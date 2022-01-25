Водителей предупреждают об ухудшении видимости на дорогах

28 января ночью и утром на дорогах Баку-Шемаха-Евлах, Физули-Джебраил-Махмудлу, Губа-Хачмаз, Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Евлах-Ходжалы-Лачин, Агдам-Агдере, Хакари-Зангилан, Гянджа-Дашкесан, Гянджа-Кельбаджар-Лачин, Гянджа-Самух, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Гейчай-Бергюшад, Евлах-Загатала, Нахчыван-Шахбуз из-за тумана на некоторых участках видимость будет ограничена до 200-700, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Отмечается, что в горных районах есть вероятность обледенения дорог.