Япония отрицает: от России нет запроса о перезахоронении Рихарда Зорге

«Японское правительство не получало запроса от России по вопросу перезахоронения советского разведчика Рихарда Зорге». Об этом сообщает посольство Японии в России, передает «Газета».

Согласно ответу диппредставительства, на данный момент правительство Японии не получало от российской стороны никаких предложений по передаче останков легендарного советского разведчика, уроженца Баку Рихарда Зорге.

Напомним, что накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва занимается вопросом перезахоронения Рихарда Зорге. По его словам, существует предложение похоронить прах разведчика на юге Курильской гряды.