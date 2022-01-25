Блогер Турал Садыглы и журналист Фикрет Гусейнов объявлены в розыск

Бакинское Главное управление полиции объявило в розыск проживающих в Европе азербайджанских эмигрантов - блогера Садыглы Турала Аловсат оглу и журналиста Гусейнова Фикрета Нурали оглу. Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что в отношении Т.Садыглы возбуждено уголовное дело по статье 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), в отношении Ф.Гусейнова - по статьям 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), 318-1.2 (организация незаконной миграции), 320.1 (подделка официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, незаконное изготовление, продажа или использование поддельных документов).

Т.Садыглы проживает в Германии, Ф.Гусейнов - в Нидерландах.