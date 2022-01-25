В Армении признали: эмбарго турецких товаров ни к чему не привело
«Экономическое воздействие эмбарго на поставки турецких товаров на армянский рынок в краткосрочной перспективе не оказало положительного эффекта». Об этом заявил министр экономики страны Ваан Керобян, передает Armenia Today.
По его словам, были попытки армянских производителей занять освободившуюся нишу, но работа этих производителей не оказала существенного влияния на экономику.
«Более того, эмбарго отразилось на инфляции, которая несколько увеличилась, поскольку замещающие товары из других стран в среднем стоили дороже, чем их турецкие аналоги», - заявил министр.
Отметим, что 30 декабря прошлого года правительство Армении приняло решение не продлевать эмбарго на импорт турецких товаров, которое действовало с 1 января до 31 декабря 2021 года.