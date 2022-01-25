Южный региональный центр МЧС провел учения на тему "Спасение пострадавшего с использованием альпинистского снаряжения", сообщило ведомство.

Отмечается, что основной целью учений было повышение знаний и навыков личного состава по организации и правилам проведения спасательных работ, эвакуации пострадавших из высотных зданий, а также совершенствование эффективных управленческих навыков при спасательных работах.

В ходе учений спасатели эвакуировали условных пострадавших из "высотного здания" и оказали им "первую медицинскую помощь", а также выполнили другие задачи.

В заключение были обсуждены результаты мероприятия и даны соответствующие инструкции.