Китай обратился к США и России

Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры по телефону поздно вечером в среду. В ходе переговоров Китай заявил Вашингтону, что надеется на то, что все стороны, вовлеченные в конфликт вокруг Украины, проявят спокойствие и сдержанность и смогут избежать эскалации напряженности в регионе. США в ответ подчеркнули необходимость деэскалации конфликта и предупредили о рисках в сфере безопасности и в экономике, которые несет возможная российская агрессия. Об этом пишет Русская служба BBC.

"Мы призываем все стороны оставаться спокойными и воздерживаться от шагов, повышающих напряженность и обостряющих кризис", - заявил глава китайского МИД.

Как сообщает Reuters, Ван И заметил своему американскому коллеге, что безопасность одной страны не должна быть принесена в жертву безопасности других государств и что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет укрепления и даже расширения военных блоков. Блинкен, в свою очередь, заявил, что "дипломатия и деэскалация - это ответственный путь вперед".

В разговоре с Блинкеном глава китайского МИД подчеркнул приверженность Минским соглашениям. "Чтобы разрешить украинскую проблему, мы все еще должны вернуться в новому Минскому соглашению - отправной точке", - считает Ван И.

"Новое Минское соглашение, одобренное Советом Безопасности, - это фундаментальный политический документ, признанный всеми сторонами, и он должен эффективно реализовываться. До тех пор, пока прилагаются усилия в соответствии с направлением и духом этого соглашения, Китай будет их поддерживать", - подчеркнул министр иностранных дел Китая.