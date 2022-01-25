Очередной позор в школе: директор требует 100 манатов от учителей за дополнительные часы

В сети распространилась аудиозапись требования директора азербайджанской школы от учителя дать взятку за увеличение количества уроков, передает haqqin.az.

Стало известно, что аудиозапись сделана во время разговора директора неполной средней школы в селе Ашагы Касеменли Агстафинского района Матанат Мамедовой с одним из педагогов.

Отчетливо слышно, как директор требует от учителя школы Вусалы Мамедовой ежемесячно выплачивать ей деньги за дополнительные часы занятий. А преподаватель уверяет, что не может платить, так как ей предстоит операция.