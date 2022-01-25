Очередной позор в школе: директор требует 100 манатов от учителей за дополнительные часы
В сети распространилась аудиозапись требования директора азербайджанской школы от учителя дать взятку за увеличение количества уроков, передает haqqin.az.
Стало известно, что аудиозапись сделана во время разговора директора неполной средней школы в селе Ашагы Касеменли Агстафинского района Матанат Мамедовой с одним из педагогов.
Отчетливо слышно, как директор требует от учителя школы Вусалы Мамедовой ежемесячно выплачивать ей деньги за дополнительные часы занятий. А преподаватель уверяет, что не может платить, так как ей предстоит операция.
И тогда директор гонит учителя из кабинета и угрожает наказать, если она кому-нибудь об этом расскажет. Сама Вусала Мамедова подтвердила lent.az, что вела аудиозапись, и подчеркнула, что директор требует от большинства учителей 100 манатов за дополнительные уроки.
Учительница уже подала жалобу в районный отдел образования и Министерство образования Азербайджана. Связаться с директором школы Матанат Мамедовой, чтобы она прокомментировала иск, не удалось. Минобразования между тем начало расследование этого дела.
«Общественность будет проинформирована о принятых мерах в ближайшее время», - пообещали в министерстве.