Токаев заявил о полной стабилизации ситуации в Казахстане

Ситуация в Казахстане после прошедших в начале января беспорядков полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, под председательством которого состоялось заседание Совета безопасности страны, передает ТАСС.

"Председатель Совбеза Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в настоящее время ситуация в стране полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. Принимаются все меры для повышения уровня защищенности личности, общества и государства", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

По ее данным, Токаев также поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности. Президент отметил, что всем госорганам необходимо извлечь уроки из произошедших событий, а модернизированная система национальной безопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности. Кроме того, он подчеркнул, что изменить работу следует всем структурам, отвечающим за безопасность, при этом межведомственное взаимодействие должно быть максимально сбалансированным.