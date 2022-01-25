Чистая прибыль «Муганбанка» увеличилась более чем в два раза

В 2021 году общий операционный доход «Муганбанка» (процентные и непроцентные доходы) составил 62 миллиона 713 тысяч манатов, что на 36,7% (или 16 миллионов 855 тысяч манатов) больше, чем в 2020 году. В 2020 году общий операционный доход «Муганбанка» составлял 45 миллионов 858 тысяч манатов.

«Муганбанк» завершил 2021 год с чистой прибылью в размере 1,552 миллиона манатов. 2020 год банк завершил с чистой прибылью в размере 707 тысяч манатов. Таким образом, чистая прибыль «Муганбанка» увеличилась в 2,1 раза в 2021 году, или на 845 тысяч манатов по сравнению с 2020 годом. Причиной увеличения чистой прибыли является увеличение выручки.

В 2021 году общие операционные расходы «Муганбанка» (процентные и непроцентные расходы) составили 61 221 000 манатов, что на 30,4% (или 14 635 000 манатов) больше, чем в 2020 году. В 2020 году общие операционные расходы «Муганбанка» составляли 48 миллионов 78 тысяч манатов.

В прошлом году доходы банка превысили его расходы на 1,492 миллиона манатов. В то же время за счет 60 тысяч манатов, освобожденных от резервов, созданных для возможных убытков, прибыль выросла до 1 миллиона 552 тысяч манатов. Следует отметить, что в 2020 году расходы «Муганбанка» превысили его доходы, в результате чего операционный убыток составил 2 миллиона 220 тысяч манатов. За счет 2 миллионов 927 тысяч манатов, освобожденных от резервов, созданных для возможных убытков, был закрыт операционный убыток и сформирована чистая прибыль банка в размере 707 тысяч манатов. Таким образом, возобновление операционной прибыли «Муганбанка» можно отметить как один из главных успехов прошлого года.

В прошлом году процентные доходы «Муганбанка» увеличились на 595 тысяч манатов до 28 миллионов 297 тысяч манатов, а непроцентные доходы увеличились на 16 миллионов 259 тысяч манатов до 34 миллионов 416 тысяч манатов.

В прошлом году процентные расходы «Муганбанка» выросли на 8 миллионов 324 тысячи манатов, до 28 миллионов 106 тысяч манатов, а непроцентные расходы выросли на 4 миллиона 819 тысяч манатов, до 33 миллионов 114 тысяч манатов.

В отличие от увеличения общих операционных доходов на 16 миллионов 854 тысячи манатов, общие операционные расходы увеличились на 13 миллионов 143 тысячи манатов. Превышение доходов над расходами привело к получению «Муганбанком» операционной прибыли.

Совокупные активы «Муганбанка» увеличились на 19,9% или 117 миллионов 546 тысяч манатов в 2021 году по сравнению с 2020 годом и составили 708 миллионов 452 тысячи манатов. На конец 2020 года общие активы банка составляли 590 миллионов 906 тысяч манатов.

Кредитный портфель «Муганбанка» (кредиты клиентам) увеличился на 19,4% или 65 миллионов 115 тысяч манатов в 2021 году по сравнению с 2020 годом и составил 401 миллион 61 тысячу манатов. На конец 2020 года кредитный портфель банка достиг 335 миллионов 946 тысяч манатов.

Портфель потребительских кредитов «Муганбанка» в 2021 году увеличился на 7 миллионов 932 тысячи манатов до 29 миллионов 616 тысяч манатов по сравнению с 2020 годом, портфель бизнес-кредитов увеличился на 60 миллионов 668 тысяч манатов до 263 миллионов 870 тысяч манатов, кредиты на недвижимость (ипотека) при этом сократились на 3 миллиона 485 тысяч манатов и снизился до 107 миллионов 562 тысяч манатов.

Депозитный портфель банка в 2021 году увеличился на 42,4% или 118,17 миллиона манатов по сравнению с 2020 годом и составил 396,851 миллиона манатов. На конец 2020 года общий объем депозитов в банке составлял 278 миллионов 681 манат.

В 2021 году вклады физических лиц (преимущественно населения) в Муганбанке увеличились на 71 миллион 519 тысяч манатов до 280 миллионов 818 тысяч манатов, а вклады юридических лиц увеличились на 46 миллионов 652 тысячи манатов до 116 миллионов 34 тысяч манатов. Следует отметить, что «Муганбанк» является одним из банков, предлагающих самые выгодные (11%) процентные ставки по вкладам.

На 31 декабря 2021 года общий капитал «Муганбанка» составил 101 миллион 866 тысяч манатов. По состоянию на 31 декабря 2020 года общий капитал банка составлял 91 миллион 697 тысяч манатов.