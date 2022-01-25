Турция заявила, что готова принять встречу в минском формате

Анкара выступает за продолжение переговоров между Россией и НАТО. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы выступаем за продолжение диалога России и НАТО. НАТО, в частности, запросило возвращения постоянного представителя России. На первый план выходят шаги по снижению напряженности. Мы управляем кризисом", - цитирует Чавушоглу ТАСС.

Турецкий министр также отметил, что Анкара готова принять у себя встречу в минском формате и всячески поддерживать минский процесс.