В Баку наградили социальных партнеров Минтруда

Подчеркнув, что по поручению президента Ильхама Алиева программы социальной защиты и активной занятости расширяются из года в год, министр С.Бабаев отметил поддержку социальных партнеров в реализации этих программ в рамках корпоративной социальной ответственности.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Саттар Мехбалыев, президент Национальной конфедерации профсоюзов предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, депутаты Муса Гулиев, Арзу Нагиев и другие, а также работодатели.

В Баку состоялась церемония награждения социальных партнеров Министерства труда и социальной защиты населения, принимающих активное участие в мероприятиях в сфере корпоративной социальной ответственности.

Министр отметил участие в крупномасштабных социальных проектах, направленных на поддержку уязвимых групп населения, наряду с государственными органами также компаний, представляющих частный сектор. Он сообщил, что улучшаются жилищно-бытовые условия семей шехидов и инвалидов войны, а также других уязвимых слоев населения, им предоставляются квартиры и автомобили, оказывается материальная поддержка малообеспеченным семьям.

С.Бабаев отметил, что социальные партнеры также оказывают поддержку в реализации активных мер занятости и расширении программы самозанятости в рамках корпоративной социальной ответственности.

Министр также отметил, что «Марафон занятости» является примером корпоративной социальной ответственности, работодатели активно участвуют в марафоне, который служит обеспечению занятости членов семей шехидов и ветеранов. С.Бабаев отметил, что к марафону уже присоединились 610 работодателей, которые представили 4030 вакансий, по этим вакансиям трудоустроены более 1600 членов семей шехидов и ветеранов.

Другие спикеры отметили активное участие социальных партнеров в программах, направленных на улучшение благосостояния уязвимых групп населения.

Затем состоялось награждение социальных партнеров, отличившихся активным участием в проектах по занятости с целью поддержки членов семей шехидов, ветеранов войны, инвалидов, молодежи, женщин.