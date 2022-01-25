Москва призывает Киев к прямому диалогу с сепаратистами

РФ призвала Украину к самостоятельности, чтобы найти в прямом диалоге с Донецком и Луганском политическое решение текущего конфликта, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Призываем власти Украины проявить наконец самостоятельность, задуматься об интересах своей собственной страны и ее жителей и в прямом диалоге с Донецком и Луганском найти устойчивое политическое решение текущему конфликту", - сказал он в ходе брифинга.