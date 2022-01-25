Повторное судебное заседание по делу арестованного бизнесмена Хафиза Мамедова отложено до начала следующей недели. Об этом haqqin.az заявил адвокат Исмаил Кенгерли.

До тех пор Хафиз Мамедов останется под арестом.

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В ближайшие часы Ясамальский районный суд по ходатайству адвоката приступит к повторному рассмотрению дела арестованного бизнесмена Хафиза Мамедова. Об этом haqqin.az сообщил защитник Хафиза Мамедова Исмаил Кенгерли.

По словам адвоката, в настоящее время задолженность Хафиза Мамедова по налогам и соцвыплатам составляет 1,5 миллиона манатов.

«Государственная налоговая служба требует от Хафиза Мамедова полного погашения задолженности. Однако позиция суда такова, что бизнесмен может быть отпущен под домашний арест, если оплатит половину долга», - сказал Кенгерли.

Вместе с тем, как стало известно haqqin.az, накануне, после избрания судом меры пресечения в виде ареста, Хафиза Мамедова несколько часов продержали в Управлении полиции Ясамальского района, а затем этапировали в СИЗО №1.