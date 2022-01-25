Кредит таможенникам без поручителя и комиссии от Yelo Bank

По условиям кредита, таможенники, обратившиеся в Yelo Bank в рамках данной кампании, могут оформить кредит без поручителя и комиссии. Воспользоваться кампанией могут все сотрудники, работающие в Государственном таможенном комитете и на предприятиях, входящих в его структуру.

В связи с профессиональным Днем работника таможни Yelo Bank предлагает таможенникам наличный кредит до 30 000 AZN. Годовая процентная ставка составляет всего 14.3%, сроком до 48 месяцев.

Кампания действует до 2 февраля 2022 года. Не теряя времени и не дожидаясь очереди, закажите кредит онлайн - https://bit.ly/yelobnkr

Поздравляем всех сотрудников таможни с профессиональным праздником и желаем им успехов в работе!

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