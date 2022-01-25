Как стало известно haqqin.az, на данный момент им уже удалось собрать 400 тысяч манатов.

Друзья Хафиза Мамедова продолжают сбор средств для оплаты его налоговой задолженности.

Сам Хафиз Мамедов попросил суд освободить его, пообещав в ближайшие дни оплатить всю имеющуюся налоговую задолженность.

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Близкие друзья Хафиза Мамедова уже смогли собрать 300 тысяч манатов, чтобы помочь бизнесмену выйти на свободу. Об этом haqqin.az стало известно из близкого окружения арестованного предпринимателя.

Эти средства уже перечислены Государственной налоговой службе в счет погашения долга.

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Близкие друзья арестованного Хафиза Мамедова смогли собрать 200 тысяч манатов, чтобы помочь бизнесмену выйти на свободу. Об этом haqqin.az стало известно из близкого окружения арестованного предпринимателя.

Ранее haqqin.az со ссылкой на адвоката Исмаила Кенгерли писал, что общий долг Хафиза Мамедова по налогам и соцвыплатам составляет 1,5 миллиона манатов.

Государственная налоговая служба требует от бизнесмена полного погашения этой суммы, но Хафиз Мамедов может быть освобожден под домашний арест, если выплатит половину суммы.