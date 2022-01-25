В психоневрологическом учреждении социального обслуживания №3 Гёйгёльского района Министерства труда и социальной защиты населения 135 человек соответствующей категории обеспечиваются реабилитационно-ориентированными социальными услугами в стационарных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В заявлении ведомства отмечается, что в последние годы в соответствии с современными требованиями в психоневрологическом учреждении проведены капитальный ремонт и реконструкционные работы. На это было выделено 3,2 миллиона манатов. Обновлены все коммунальные системы. Учреждение оснащено новым бытовым оборудованием, средствами реабилитации, современными приборами, благоустроена прилегающая территория, созданы уголки для организации досуга его обитателей.

В учреждении, введенном в эксплуатацию в декабре 2020 года после капитального ремонта и реконструкции, созданы все условия для комфортного проживания в стационарных условиях и охвата социально-реабилитационными мероприятиями.