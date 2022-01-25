Красный Крест назвал число пропавших без вести в Карабахской войне
Международный комитет Красного Креста (МККК) обнародовал общее число пропавших без вести в ходе второй Карабахской войны. Об этом говорится на сайте МККК.
«В результате эскалации нагорно-карабахского конфликта в 2020 году число пропавших без вести составило около 300 человек. С момента подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня обнаружены тела более 1 700 человек и начался процесс идентификации личности и передачи останков семьям», - говорится в сообщении комитета.
«...Местность сильно загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами, кроме того зимой видимость снижается почти до нуля. Чтобы извлечь эти останки, командам по спасению приходится столкнуться со смертельной опасностью. Речь идет не только о достойном обращении с мертвыми, но и о безопасности. Наши команды поддерживают местных специалистов в этом деле. Восстановительные работы часто приостанавливаются по разным причинам, в том числе из-за зимних», — заявил представитель МККК Кристофер Поул.
По словам Поула, число пропавших без вести в результате карабахского конфликта, продолжавшегося с 1990-х годов, составляет более 4500 человек.