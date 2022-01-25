Красный Крест назвал число пропавших без вести в Карабахской войне

Международный комитет Красного Креста (МККК) обнародовал общее число пропавших без вести в ходе второй Карабахской войны. Об этом говорится на сайте МККК.

«В результате эскалации нагорно-карабахского конфликта в 2020 году число пропавших без вести составило около 300 человек. С момента подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня обнаружены тела более 1 700 человек и начался процесс идентификации личности и передачи останков семьям», - говорится в сообщении комитета.