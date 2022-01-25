Генпрокуратура завела дела на браконьеров

Генеральной прокуратурой Азербайджана принимаются меры по охране окружающей среды, а также привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении экологических правонарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки, проведенной Управлением внеуголовных производств Генпрокуратуры, за незаконную ловлю рыбы, внесенной в Красную книгу, в частности по факту обнаружения в принадлежащих нарушителям лодках небольшого количества выловленной рыбы, в отношении 7 физических лиц приняты решения о возбуждении производств об административных нарушениях. Материалы направлены в соответствующие органы для рассмотрения вопроса о применении административных санкций.

По двум фактам, где вред окружающей среде в результате незаконного вылова достиг 1760 и 6820 манатов соответственно, возбуждено два уголовных дела, которые впоследствии были направлены для проведения предварительного следствия в следственные подразделения органов внутренних дел.