Перестрелка между пограничниками Таджикистана и Киргизии

Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии сообщила о напряженной обстановке на участке границы с Таджикистаном, передает ТАСС.

«По состоянию на 27 января обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная. Сотрудники погранвойск Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничные подразделения, дислоцированные на данном участке границы, переведены на усиленный режим несения службы.