Азербайджанские телеканалы, транслируемые посредством спутника Azerspace-1, с 28 января перейдут на вещание в формате HD. Это осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между «Азеркосмос», Национальным советом по телевидению и радио, Производственным объединением «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» и Государственным управлением радиочастот, с целью улучшения качества изображения местных телеканалов.

В связи с переходом на новый формат до 28 января местные телеканалы должны привести свою инфраструктуру и частоты вещания в HD-качество. Технология вещания будет переведена с метода сжатия MPEG-2 на метод сжатия MPEG-4.

Отметим, что количество пикселей (элемента, формирующего изображение) в формате HD в несколько раз больше по сравнению с форматом SD, в зависимости от контента. Это обеспечивает настолько высокое качество изображения, что в результате зритель имеет возможность смотреть более точное и четкое изображение. Местные телеканалы будут транслироваться в формате HD посредством спутника Azerspace-1 на частоте 11175/H/30000.

Для перевода каналов на формат HD рекомендуется воспользоваться инструкцией.