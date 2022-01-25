Командующий Нацгвардией Украины ушел в отставку

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за инцидента с расстрелом военнослужащих на Южном машиностроительном заводе в Днепре, сообщает РБК-Украина.

Балан заявил, что за любые действия подчиненных несет ответственность именно он, поэтому написал рапорт главе МВД и ходатайство президенту Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией.

Также он сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране «Южмаша», чтобы оно не могло влиять на расследование.

Напомним, что на «Южмаше» в Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих, после чего скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.