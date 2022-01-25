Зангиланскому аэропорту присвоили код

Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта получило положительное заключение от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с присвоением кода строящемуся в Карабахе Зангиланскому международному аэропорту. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что аэропорту присвоен четырехзначный код ИКАО «UBBZ». Информация об этом будет опубликована в мартовском издании ICAO «Индексы местоположений» (ICAO Doc 7910/182).