Токаев: Казахстан будет взаимодействовать с Афганистаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что мировое сообщество не должно оставлять афганцев наедине с угрозой гуманитарного кризиса, передает orda.kz.

«Несмотря на наши политические взгляды и личные убеждения, мы тем не менее не должны оставлять Афганистан и его народ наедине с беспрецедентными трудностями и угрозой гуманитарного кризиса. Казахстан со своей стороны продолжает практическое взаимодействие с Афганистаном, периодически направляет туда помощь в виде продовольствия, товаров первой необходимости, медикаментов. Убежден, что безопасный и стабильный Афганистан откроет новые горизонты для расширения торгово-экономических связей и устойчивого развития стран Азии», – заявил Токаев.

Он также отметил, что происходящие в мире события демонстрируют, что терроризм, экстремизм и транснациональная преступность остаются насущными вызовами современности.