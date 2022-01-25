Поговорили долго, поговорили хорошо. «В теплой и торжественной атмосфере дружбы, взаимного уважения и доверия, конструктивизма и взаимопонимания», - как было принято писать в таких случаях в советских изданиях. Итогом чего стало формирование новой площадки «Центральная Азия – Китай», на которой и будут теперь приниматься важнейшие для региона решения в экономической и политической сферах.

Шанхайской организации сотрудничества для этого явно недостаточно – слишком уж она разрослась, по оценкам Пекина – утратила гибкость. Естественно, что отказываться от нее никто не будет, но теперь Центральная Азия выделена в отдельное направление, что подчеркивает ее стратегическое значение для Китая и его проекта «Пояс и Путь».

В его рамках сделано многое. Запущены нефтепровод Казахстан – Китай, газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, автодорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан, Китайско-Узбекский индустриальный парк «Пэншэн» и автодорога Китай – Таджикистан – Узбекистан. Это уже действующие проекты, приносящие прибыль и главная задача – ее увеличение и заполнение их до проектных показателей.

Но предстоит сделать не меньше, от строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан до создания совместной платформы «Интеллектуального Шёлкового пути», от модернизации сельского хозяйства центральноазиатских государств для увеличения поставок продовольствия на китайский рынок до создания альтернативной энергетики – солнечных и ветряных электростанций.

Но самым важным итогом онлайн-саммита «государства Центральной Азии – Китай», то, что не было официально озвучено, но лежало на поверхности, заключается в следующем: Пекин больше не вуалирует своего намерения превратить регион в «маленький Китай», который будет жить и работать по китайским технологиям, а кроме того – являться частью общего китайского рынка. Власти КНР решили, что время для этого пришло, все условия для такого шага созрели, а где-то и перезрели, поэтому ничего больше скрывать не нужно, нужно привязывать к себе Центральную Азию канатами, которые регион не сможет разорвать.