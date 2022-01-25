Китай без России забирает Центральную Азию главная тема
Председатель КНР Си Цзиньпин и президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провели 25 января онлайн-саммит «государства Центральной Азии – Китай» в связи с 30-летием установления дипломатических отношений.
Поговорили долго, поговорили хорошо. «В теплой и торжественной атмосфере дружбы, взаимного уважения и доверия, конструктивизма и взаимопонимания», - как было принято писать в таких случаях в советских изданиях. Итогом чего стало формирование новой площадки «Центральная Азия – Китай», на которой и будут теперь приниматься важнейшие для региона решения в экономической и политической сферах.
Шанхайской организации сотрудничества для этого явно недостаточно – слишком уж она разрослась, по оценкам Пекина – утратила гибкость. Естественно, что отказываться от нее никто не будет, но теперь Центральная Азия выделена в отдельное направление, что подчеркивает ее стратегическое значение для Китая и его проекта «Пояс и Путь».
В его рамках сделано многое. Запущены нефтепровод Казахстан – Китай, газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, автодорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан, Китайско-Узбекский индустриальный парк «Пэншэн» и автодорога Китай – Таджикистан – Узбекистан. Это уже действующие проекты, приносящие прибыль и главная задача – ее увеличение и заполнение их до проектных показателей.
Но предстоит сделать не меньше, от строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан до создания совместной платформы «Интеллектуального Шёлкового пути», от модернизации сельского хозяйства центральноазиатских государств для увеличения поставок продовольствия на китайский рынок до создания альтернативной энергетики – солнечных и ветряных электростанций.
Но самым важным итогом онлайн-саммита «государства Центральной Азии – Китай», то, что не было официально озвучено, но лежало на поверхности, заключается в следующем: Пекин больше не вуалирует своего намерения превратить регион в «маленький Китай», который будет жить и работать по китайским технологиям, а кроме того – являться частью общего китайского рынка. Власти КНР решили, что время для этого пришло, все условия для такого шага созрели, а где-то и перезрели, поэтому ничего больше скрывать не нужно, нужно привязывать к себе Центральную Азию канатами, которые регион не сможет разорвать.
Тем более, что никто из других внешних игроков вменяемой альтернативы центральноазиатским государствам предложить не может. И ведь вот что примечательно – Россия в ходе саммита не упоминалась ни разу, в том числе – в его итоговых документах. Нет, ни Пекин, ни государства региона не требуют от Москвы убрать ее военные базы из Киргизии и Таджикистана. Более того, они совершенно не возражают, чтобы российская сторона несла расходы по обеспечению безопасности в Центральной Азии. Вот только основные дивиденды от этого будет получать китайский бизнес и его местные партнеры.
А в дальнейшем и роль Москвы как гаранта военно-политической стабильности в регионе будет неуклонно понижаться, поскольку государства Центральной Азии твердо настроены решать вопросы обеспечения государственной и национальной безопасности, а также защиты конституционного строя в первую очередь именно с Китаем. С ним же, рука об руку, они собираются регулировать и «афганский кейс».
Разумеется, трансформация Центральной Азии в «маленький Китай» будет делом небыстрым и непростым, изобилующим драматическими поворотами. Но Пекин и не собирается спешить. Все складывается в пользу этого китайского проекта. А главное, у него нет противников, которые могли бы выделить серьезные ресурсы для противодействия ему.