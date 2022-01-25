МИД РФ о саммите с участием России, Ирана и Турции

«Подготовка к проведению саммита стран – гарантов астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) остается на повестке дня. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, саммит остается в повестке, как и остается эффективной и результативной работа в астанинском формате, инициатором которой были три страны – Россия, Иран и Турция, к которым присоединились ряд других региональных участников», - сказал он.

Вершинин сообщил, что следующая встреча по Сирии в астанинском формате намечена на весну.