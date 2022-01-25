Турция, Катар и талибы обсудили будущее аэропорта Кабула

В четверг, 27 января, переговоры по вопросам эксплуатации аэропорта Кабула состоялись в Дохе с участием делегаций Катара, Турции и движения «Талибан». Об этом говорится в заявлении МИД Катара.

«Сегодня в Дохе завершилась трехсторонняя встреча делегаций Государства Катар, Турецкой Республики и сформированного талибами временного правительства Афганистана по вопросам управления международным аэропортом Кабула. В ходе консультаций был согласован ряд ключевых пунктов относительно эксплуатации воздушной гавани», - подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что предыдущий раунд переговоров по данному вопросу состоялся на прошлой неделе в столице Афганистана. Как указали в катарском внешнеполитическом ведомстве, на следующей неделе должна пройти заключительная встреча по кабульскому аэропорту, однако место ее проведения пока не уточняется.