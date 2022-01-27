Ничего нового в том, что президент Эрдоган выступает за мирное улаживание нынешнего обострения между Россией и Украиной, нету. Турецкий лидер не впервые предлагает посреднические услуги и гостеприимство своей страны, где могли бы встретиться Владимир Путин и Владимир Зеленский, обсудить накопившиеся проблемы и снять хотя бы часть накопившейся напряженности. 3 февраля он прибывает с визитом в Киев, и мог бы использовать эту возможность для миротворческой миссии.

Для Эрдогана нормализация в регионе, непосредственно прилегающем к турецким границам, это не просто вопрос добрых отношений к России и Украине, это непосредственная защита национальной безопасности собственной страны.

В ситуации, когда Запад дал ожидаемый Кремлем письменный ответ на российский ультиматум, и уже понятно, что никто уступать не собирается, Владимиру Путину и вправду может понадобиться возможность снизить накал противостояния, и турецкое посредничество тут бы и пригодилось. Но, к беде Москвы, там не считают никого равным собеседником по вопросам международной безопасности, кроме Соединенных Штатов, чем, кстати больно задевают Турцию, которая уже много лет при Эрдогане умудряется выстраивать независимую линию, оставаясь при этом важным членом НАТО. И президент Турции был вынужден напомнить Кремлю, что в случае начала военных действий в Украине его страна будет действовать как член НАТО. Напоминание не очень приятное, ведь Альянс в российских обидах и претензиях к Западу занимает едва не центральное место.

Отдельная обида на Турцию у России за поставки ударных беспилотников украинской армии, что сильно огорчило подразделения «народных республик», неизменная позиция Анкары по вопросу непризнания аннексии Крыма и поддержка перспективы вступления Украины в НАТО, в очередной раз зафиксированная во время визита президента Зеленского в Стамбул в апреле прошлого года. Последний пункт – просто красная линия для Москвы, недаром его недопущение – одна из центральных позиций недавнего ультиматума.