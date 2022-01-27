Пентагон: США отправят Украине дополнительное вооружение

«США готовят к отправке на Украину оборонительные и наступательные средства в рамках очередного пакета военной помощи Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

По его словам в новый пакет помощи будут входить как оборонительные, так и наступательные средства.

Кирби подчеркнул, что не будет уточнять, что именно США направят украинским военным, но заверил, что Вашингтон сделает все необходимое для ускорения процесса доставки этой военной помощи.