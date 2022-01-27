Министр Керобян: Эмбарго на турецкие товары вызвало высокую инфляцию в Армении
Из-за эмбарго на турецкие товары в Армении зафиксирована инфляция. Об этом в беседе с журналистами заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.
По его оценке, в краткосрочной перспективе это решение имело отрицательные последствия, поскольку импортируемые из других стран товары оказались дороже.
Он пояснил, что были ожидания, что эффект в долгосрочной перспективе должен был быть положительным.
«Но правительство – коллегиальный орган, и оно приняло другое решение», – напомнил Керобян.
Министр сообщил, что в связи со строительством железной дороги между Арменией и Азербайджаном цифр пока нет.
«Стоимость исследования может составить несколько миллионов. Когда придет время, мы сделаем эти расходы», – заключил он.