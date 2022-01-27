Министр Керобян: Эмбарго на турецкие товары вызвало высокую инфляцию в Армении

Из-за эмбарго на турецкие товары в Армении зафиксирована инфляция. Об этом в беседе с журналистами заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

По его оценке, в краткосрочной перспективе это решение имело отрицательные последствия, поскольку импортируемые из других стран товары оказались дороже.

Он пояснил, что были ожидания, что эффект в долгосрочной перспективе должен был быть положительным.