Министр Керобян: Эмбарго на турецкие товары вызвало высокую инфляцию в Армении

Отдел информации

Из-за эмбарго на турецкие товары в Армении зафиксирована инфляция. Об этом в беседе с журналистами заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

По его оценке, в краткосрочной перспективе это решение имело отрицательные последствия, поскольку импортируемые из других стран товары оказались дороже.

Он пояснил, что были ожидания, что эффект в долгосрочной перспективе должен был быть положительным.

Ваан Керобян

«Но правительство  – коллегиальный орган, и оно приняло другое решение», – напомнил Керобян.

Министр сообщил, что в связи со строительством железной дороги между Арменией и Азербайджаном цифр пока нет.

«Стоимость исследования может составить несколько миллионов. Когда придет время, мы сделаем эти расходы», – заключил он.