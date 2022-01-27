«Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе», сообщает Погранслужба Киргизии.

«По итогам переговоров полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области Абдикарима Алимбаева и пограничного представителя республики по Баткенскому направлению Кыялбека Толонбаев с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и пограничным представителем республики достигнуты договоренности о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации», - говорится в сообщении ведомства.