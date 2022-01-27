Киргизия и Таджикистан договорились обновлено 02:14
«Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе», сообщает Погранслужба Киргизии.
«По итогам переговоров полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области Абдикарима Алимбаева и пограничного представителя республики по Баткенскому направлению Кыялбека Толонбаев с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и пограничным представителем республики достигнуты договоренности о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации», - говорится в сообщении ведомства.
* * * 01:34
«Начались переговоры губернаторов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана по инциденту на границе». Об этом сообщили в пресс-центре киргизской погранслужбы, передает РИА Новости.
В сообщении говорится, что полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаев и пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковник К.Толонбаев находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Республики Таджикистан.
Напомним, что в четверг, 27 января, появились сообщения о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками, в результате которого пострадали свыше 20 военнослужащих.