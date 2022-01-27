Торгпред России в Азербайджане: «В ближайшее время представители Минсельхоза и Минэкономразвития России приступят к работе в Баку»

«Мы ожидаем, что по мере ослабления карантинных ограничений в Азербайджанской Республике пройдет XI Азербайджано-российский межрегиональный форум, - сказал торгпред. - Торговое представительство России окажет региональным делегациям всю необходимую поддержку в организации их участия в форуме».

Руслан Мирсаяпов признал, что по итогам девяти месяцев 2021 года товарооборот между Россией и Азербайджаном приблизился к отметке 2,3 млрд долларов США, что не только превышает показатели прошлого года, но и на 100 млн долларов больше, чем в допандемийном, 2019 году.

По его мнению, в настоящее время созданы все условия для развития деловой активности между Россией и Азербайджаном. Так, в Баку сформировано «единое окно» поддержки российско-азербайджанского внешнеторгового сотрудничества. Торговое представительство России и представительство Российского экспортного центра (объединенные в Группу поддержки экспорта), представительство Федеральной таможенной службы расположены в одном офисном здании, что удобно для российских экспортеров и их азербайджанских партнеров. В самое ближайшее время к работе в Азербайджане приступят представители Минсельхоза России и Минэкономразвития России.