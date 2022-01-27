Порошенко заявил о готовности поддержать Зеленского
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов поддержать нынешние украинские власти, включая действующего главу государства Владимира Зеленского, в условиях напряженной ситуации на границе с Россией.
«Я готов подставить плечо правительству и президенту, чтобы поддержать Украину», - сказал Порошенко в интервью британской газете The Times, добавив, что между ним и Зеленским сохраняются разногласия, но он готов забыть про них на фоне ситуации на украинско-российской границе.
Порошенко также обратился с призывом к западным странам оказать военную помощь Украине.
«Все понимают в 2022 году, что инвестиции в Украину – это инвестиции в собственную безопасность», - сказал он.
Напомним, что в настоящее время Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» Уголовного кодекса Украины. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.