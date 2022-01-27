Порошенко заявил о готовности поддержать Зеленского

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов поддержать нынешние украинские власти, включая действующего главу государства Владимира Зеленского, в условиях напряженной ситуации на границе с Россией.

«Я готов подставить плечо правительству и президенту, чтобы поддержать Украину», - сказал Порошенко в интервью британской газете The Times, добавив, что между ним и Зеленским сохраняются разногласия, но он готов забыть про них на фоне ситуации на украинско-российской границе.

Порошенко также обратился с призывом к западным странам оказать военную помощь Украине.