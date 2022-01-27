Биткоин расшатал страну и кресло под президентом наша корреспонденция
Международный Валютный Фонд порекомендовал Сальвадору срочно прекратить использовать биткоин в качестве легального средства платежа в стране. В противном случае МВФ пообещал отказаться от выдачи властям этого центральноамериканского государства каких бы то ни было кредитов.
Сальвадор стал первой и пока единственной страной в мире, которая в сентябре прошлого года внедрила биткоин в качестве официальной денежной единицы, наряду с его основной валютой, американским долларом.
Уже тогда по стране прокатились бурные демонстрации протеста сальвадорцев, опасающихся, что эта реформа приведет к росту инфляции и экономической нестабильности. Кроме того, местные экономисты и социологи подозревали, что президент страны, 40-летний Найиб Букеле, сын сальвадорки и палестинца, который хотел предстать перед миром как новатор, на самом деле пытается отвлечь внимание нации от авторитарных тенденций своего правления.
Чтобы успокоить страсти, он выдал каждому жителю по 30 долларов, которые тот должен был положить в электронный кошелек, называемый Chivo («Козел»).
Но на этом реформаторские прожекты Букеле не закончились. Он заявил о выпуске первых в мире биткоин - облигаций для строительства целого города, который будет расположен у подножия местного вулкана Кончагуа. Используя геотермальную энергию этого вулкана, его жители, объявил президент, смогут «добывать» криптовалюту, они не будут платить налоги на доходы, имущество и прирост капитала.
«Инвестируйте в этот проект и зарабатывайте столько денег, сколько хотите. Это полностью экологичный город, который работает и получает энергию от вулкана», — заявил Букеле.
Однако утопическому «городу Солнца» так и не суждено было появиться на земле, а президента Букеле стали называть тем же словом, что и электронный кошелек. Стоимость биткоина резко упала, похоронив все его непомерные амбиции. Если в октябре биткоин стоил 61.000 долларов, то к 23 января его цена скатилась до 35000. Букеле попытался развернуть тренд внутри страны и купил биткоинов на 15 миллионов долларов, но это не спасло ситуацию.
«Использование биткоина Сальвадором стало абсолютной катастрофой, - говорит прославленный американский экономист Нуриель Рубини, известный, в частности тем, что предсказал мировой финансовый кризис 2008 года. - Эта страна стала банкротом».
«Весь этот эксперимент уже стоил стране 200 миллионов долларов, но никак не способствовал экономическому развитию Сальвадора», - говорит и местный экономист Альваро Тригерос. — Эти деньги были пущены на ветер».
Действительно, лишь 10 процентов компаний Сальвадора совершили трансакции (как правило, не больше одной-двух) в биткоине. Большинство сальвадорцев вложили подаренные им правительством 30 долларов в кошелек «Козел», но дальше не стали приобретать что-либо на эти деньги. А те, кто попытался снять с криптовалютного счета, столкнулись с техническими трудностями и деньги попросту растворились в пространстве.
Эти неудачи вместе с волатильностью биткоина привели к тому, что население Сальвадора полностью потеряло веру в криптовалюту. А кресло под Букеле зашаталось. Его поданные решили, что он совершенно безответственный правитель, которого надо отстранить от власти. Криптовалютная авантюра этого деятеля, вышедшего из рядов радикальной повстанческой организации «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» в очередной раз показала, что латиноамериканцам не стоит доверяться пассионарным левым политикам. Для удовлетворения своих непомерных амбиций они готовы совершать мировые революции, где угодно, и всегда их ждет провал.