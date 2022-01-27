Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 02:24

Международный Валютный Фонд порекомендовал Сальвадору срочно прекратить использовать биткоин в качестве легального средства платежа в стране. В противном случае МВФ пообещал отказаться от выдачи властям этого центральноамериканского государства каких бы то ни было кредитов. Сальвадор стал первой и пока единственной страной в мире, которая в сентябре прошлого года внедрила биткоин в качестве официальной денежной единицы, наряду с его основной валютой, американским долларом.

Уже тогда по стране прокатились бурные демонстрации протеста сальвадорцев, опасающихся, что эта реформа приведет к росту инфляции и экономической нестабильности. Кроме того, местные экономисты и социологи подозревали, что президент страны, 40-летний Найиб Букеле, сын сальвадорки и палестинца, который хотел предстать перед миром как новатор, на самом деле пытается отвлечь внимание нации от авторитарных тенденций своего правления. Чтобы успокоить страсти, он выдал каждому жителю по 30 долларов, которые тот должен был положить в электронный кошелек, называемый Chivo («Козел»). Но на этом реформаторские прожекты Букеле не закончились. Он заявил о выпуске первых в мире биткоин - облигаций для строительства целого города, который будет расположен у подножия местного вулкана Кончагуа. Используя геотермальную энергию этого вулкана, его жители, объявил президент, смогут «добывать» криптовалюту, они не будут платить налоги на доходы, имущество и прирост капитала. «Инвестируйте в этот проект и зарабатывайте столько денег, сколько хотите. Это полностью экологичный город, который работает и получает энергию от вулкана», — заявил Букеле. Однако утопическому «городу Солнца» так и не суждено было появиться на земле, а президента Букеле стали называть тем же словом, что и электронный кошелек. Стоимость биткоина резко упала, похоронив все его непомерные амбиции. Если в октябре биткоин стоил 61.000 долларов, то к 23 января его цена скатилась до 35000. Букеле попытался развернуть тренд внутри страны и купил биткоинов на 15 миллионов долларов, но это не спасло ситуацию.