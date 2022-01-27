Ранее haqqin.az писал о политическом преследовании Султаняна в Армении, которого обвинили в разжигании национальной вражды между армянским и езидским народами. Эксперты ООН по правам человека Фернан де Вареннес, Мэри Лолор и Ирен Хан также призывали власти Армении немедленно прекратить преследование Сашика Султаняна и других езидов.

Отметим, что причиной возбуждения уголовного дела против Султаняна стало интервью, ставшее причиной возбуждения уголовного дела. Сам Султанян утверждал, что это было не интервью, а частная беседа с журналистом действующего в Ираке СМИ, которая без его ведома появилась в интернете. Более того, Султанян и его адвокаты утверждают, что при переводе интервью с езидского на армянский язык вкрались смысловые искажения.

Представляющий интересы правозащитника адвокат Ара Казарян сказал, что в беседе Султанян критиковал не армянский народ, а правительство Армении. Защитник отметил, что Султанян в одном месте критиковал людей, захвативших земли езидов, между тем, в переводе было написано «армяне», и создавалось впечатление, что земли захватили все армяне.

Кроме того, сегодня Ара Казарян заявил, что преследование Султаняна началось за полгода до публикации интервью. Адвокат не сомневается, что это связано с правозащитной деятельностью Султаняна.

Обвиняющий прокурор Артак Карапетян заявил, что у переводчика есть сертификат на выполнение переводов с езидского на армянский язык, он получил его в переводческом офисе. По словам прокурора, в опубликованной беседе были оценки в адрес конкретной этнической группы. А Султанян прекрасно понимал, что дает интервью, которое будет опубликовано и станет доступно для широкой аудитории.