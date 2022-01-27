США запросили проведение заседания СБ ООН по ситуации вокруг Украины. Публичное обсуждение этой темы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке должно пройти в понедельник, 31 января.

Дойче велле пишет, что США и их европейские союзники опасаются вторжения России в Украину, и требуют, чтобы более 100 тысяч российских военнослужащих отошли от украинской границы. Вашингтон также беспокоит скопление российских войск в Беларуси. Американские власти хотят использовать международную арену как средство оказания давления на Москву.

Миссия США в ООН заявила: "Поскольку мы продолжаем неустанно заниматься дипломатией для снижения напряженности перед лицом этой серьезной угрозы европейскому и глобальному миру и безопасности, Совет Безопасности ООН - это важнейшее место для дипломатии".