Госкомитет сообщает, что двое граждан Таджикистана погибли в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией – житель приграничного села, убитый минометной миной, "выпущенной киргизскими военнослужащими в его двор", и водитель скорой помощи местной больницы, погибший при спасении местных жителей от "взрыва миномета киргизской стороны". "В результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых шесть военнослужащих и четыре из числа гражданского населения", - уточняет ведомство.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил о двоих погибших и десяти раненых в ходе вооруженного конфликта на таджикско-киргизской границе, который начался в четверг. Об этом говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск ГКНБ республики, опубликованном в пятницу на сайте информагентства «Ховар».

С киргизской стороны пострадали 11 человек, включая 8 военнослужащих, все они госпитализированы в Баткенскую областную объединенную больницу с различными травмами, передает 24.kg со ссылкой на пресс-центр Минздрава КР.

К утру 28 января обстановка на таджикско-киргизской границе стабилизировалась. Ночью состоялись переговоры полномочного представителя президента КР в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с председателем Согдийской области РТ Раджаббоем Ахмадзода с участием пограничных представителей двух стран. Стороны договорились о полном прекращении огня; отводе в места постоянной дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе; открытии движения по автодороге Баткен — Исфана; совместном патрулировании сотрудниками правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.

После достигнутых договоренностей между главами регионов стрельба прекратилась. Дополнительные силы отведены от границы, проезд по дороге Баткен — Исфара восстановлен, передает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-секретаря мэрии Исфары Зубайдулло Шомадова.

Перестрелка на таджикско-киргизской границе началась вечером 27 января после конфликта между местными жителями. По одной из версий, киргизы забросали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории таджикского села Сомониён, была перекрыта дорога в местности Торт-Кочо Баткенского района КР. Началась стрельба. Власти Киргизии эвакуировали 1 470 жителей сел, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном.