Боевики убили 10 пакистанских военных

Десять военнослужащих армии Пакистана погибли при нападении террористов в юго-западной провинции Белуджистан. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на Управление по связям с общественностью (ISPR) министерства обороны.

Боевики атаковали контрольно-пропускной пункт в районе Кеч. В ходе интенсивной перестрелки с террористами погибли 10 солдат, убит один боевик, несколько ранены, трое экстремистов взяты в плен.

Обстановка в Белуджистане остается напряженной с конца 2021 года из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности расположенного в Белуджистане морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайского глобального проекта "Один пояс – один путь", а также другим экономическим объектам, сооружаемым в Пакистане с помощью КНР.