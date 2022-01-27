Срок полномочий миротворцев ООН на Кипре продлен

Cовет Безопасности ООН продлил срок полномочий миротворцев ООН, дислоцированных на острове Кипр, еще на полгода в соответствии с резолюцией 2618 (2022) от 27 января 2022 года, сообщает МИД Турции.

Отметим, в настоящее время на Кипре развернуты Вооруженные силы ООН по поддержанию мира (ВСООНК). Они были созданы Советом Безопасности 4 марта 1964 года с целью предотвратить столкновения между греческой и турецкой общинами Кипра и содействовать поддержанию и восстановлению закона и порядка. После вооруженных столкновений 1974 года мандат ВСООНК был расширен – миротворцы ООН начали следить за соблюдением режима буферной зоны между позициями кипрской национальной гвардии и турецких и кипрско-турецких сил.