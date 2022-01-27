Британия и Евросоюз готовят новые «газовые» санкции против России

Великобритания и Евросоюз разрабатывают пакет новых санкций в отношении российских проектов в газовой сфере, которые планируется ввести в случае эскалации вокруг Украины, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, санкции поддерживаются США. Цель разрабатываемых мер заключается в том, чтобы ограничить финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в этой сфере.

Отмечается, что готовность Европы ударить по обширной российской углеводородной промышленности может повлиять и на европейские компании, среди которых British Petroleum, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор. Это первый случай, когда Европа задумалась об ограничениях в газодобывающей отрасли России, которая обеспечивает 40% потребностей региона в этом виде топлива.