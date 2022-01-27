Кадыров ответил Госдепу: «Вы там с ума, что ли, сошли у себя в Штатах?»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление Госдепартамента США с требованием прекратить репрессии в республике и освободить из-под стражи супругу чеченского судьи Зарему Мусаеву, пишет «Медуза».

В своем телеграм-канале Кадыров назвал авторов обращения «невеждами», которые не разбираются в структуре и полномочиях российской власти. «Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить. Вы там с ума, что ли, сошли у себя в Штатах?» — написал он.

В российском МИДе заявление Госдепа расценили как вмешательство во внутренние дела страны.