Мирзоян обратился к армянам: «Хватит жить во лжи. Произошедшая с нами катастрофа - результат большого самообмана»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян считает 44-дневную войну результатом большого самообмана. Об этом он заявил в беседе с журналистами в военном пантеоне «Ераблур», пишет Sputnik Армения.

«Хватит жить во лжи. Произошедшая с нами катастрофа - результат большого самообмана. Необходимо посмотреть реальности в глаза, говорить друг с другом прямо, не скрывать чего либо», - заявил Мирзоян.

Он добавил, что не хочет отвечать на критику оппозиции относительно переговоров о нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. Министр призвал объяснить ему, как получалось, что, начиная с 1990-ых годов, переговоры или переписка с Турцией велась периодически, однако общество не было проинформировано об этом.