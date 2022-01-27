Бакинскую школу закрыли из-за коронавируса

В Баку с 28 января средняя школа №26 переходит на дистанционный формат обучения из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили haqqin.az в Управлении образования Баку, в соответствии с заключением Центра гигиены и эпидемиологии очный формат обучения в школе №26 заменен на дистанционный сроком на 7 дней.

Для более надежной защиты учащихся и педагогического состава школы от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, осуществляется регулярный мониторинг исполнения соответствующих правил.