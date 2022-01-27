Ильхам Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации фото
28 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию. Об этом сообщает АзерТАдж.
28 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию. Об этом сообщает АзерТАдж.
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