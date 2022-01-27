Дело «Азерхалча»: Видади Мурадов умер, но признан виновным

Завершился судебный процесс по делу бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова, который скончался, находясь под домашним арестом.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, сегодня на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил адвокат покойного Мурадова Вугар Бабаев. Адвокат просил прекратить уголовное дело на оправдательных основаниях и снять арест с имущества обвиняемого. Защитник отметил, что из арестованного имущества Мурадову принадлежат только ООО «Азерилмя», располженная рядом нежилая территория и дом на улице Гасана Алиева. Часть другого имущества принадлежит сыну Мурадова, Айдыну Мурадову.

Затем на заседании был объявлен приговор, согласно которому Видади Мурадов признан виновным по вменяемым ему статьям УК. Но поскольку обвиняемый скончался во время судебного разбирательства, наказание ему не было назначено и уголовное дело прекращено.

В приговоре отмечается, что гражданский иск, поданный Государственной налоговой службой Министерства экономики, признанной потерпевшей по уголовному делу, на 640 тысяч 922 маната, должен быть удовлетворен, эта сумма должна быть перечислена в государственный бюджет.